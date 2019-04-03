نيكول سابا تعترف: يوسف الخال صفعني ويغار عليّ من القبلةموجز "الفن": جريمة قتل فنان عالمي.. وهذه...

وفي الحال أكد مقدم البرنامج بيار رباط أن نيكول سابا كان وجهها خيراً على البرنامج بعدما حلّت الضيفة الأولى على برنامجه في الموسم الخامس.

بدأت نيكول حلقتها بتحية لداليدا وبيرلا وزينة أعضاء فرقة القطط الأربعة 4 cats وقالت أنها تحنّ الى تلك الأيام بينهنّ وهي اليوم تتواصل معهنّ وغالباً ما يتحدثن عن أخبارهنّ كأمهات.

وقالت بأنها تتذكر أغنية "ياي ياي يا ناسيني" واستذكرت موديلات الشعر التي كانت تعتمدها في تلك الفترة.

واعتبرت أن دورها كأم هو أنجح دور قدّمته كأصعب وأجمل وظيفة في الحياة بعد مرور ستة سنوات من عمر ابنتها نيكول الصغيرة. وأشارت الى أنها لم تظهرها الى العلن حتى الآن، لأنها تفضل إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء وتفضل أن تبقي ابنتها في عالمها الخاص. واعترفت أن زوجها ​يوسف الخال​ صفعها على وجهها بعدما مرّت بحالة خاصة عند الولادة والخوف الزائد على ابنتها. ولفتت الإنتباه الى أنها تطمح الى أنها ستطلق على إبنها إسم يوسف أيضاً في حال رزقت بصبيّ في المستقبل.

وفاجأها فريق إعداد "منا وجرّ" بصوت ابنتها تهديها أغنية بصوتها بمناسبة عيد الأم وتمنت نيكول على بيار رباط أن يمتنعوا عن كشف صورة ابنتها مباشرة على الهواء احتراماً لخصوصيتها وعالم عائلتها الخاص.

وردّت نيكول على الصحافي جوزيف طوق، الذي انتقد تعليقاتها وزوجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصفها بالقاسية على المتابعين قائلة أنها إما تكون صريحة في تعليقاتها إما تلتزم الصمت، ومؤخرا قرّرت الإبتعاد قليلاً عن الردّ على التعليقات السلبية.

وتحدّثت عن تجاربها في الغناء والتمثيل وتقديم البرامج وأكدت أن التمثيل والغناء يكملان بعضهما في حياتها المهنية. وفي حديث عن تأدية القبلة في التمثيل لفتت سابا الى أن في 2003 القبلة على الشاشة كانت أخف بكثير من ما يحصل اليوم على شاشاتنا وفضلت السكوت عوضا عن فضح الأسرار. وأكدت أنها اليوم لا تعيد التجربة في تمثيل القبلة على الشاشة لأنّ زوجها الممثل يوسف الخال يغار عليها.

واستطاعت نيكول سابا في فقرة الرد على الهاتف بفضل سرعة بديهيتها أن تتخطى كل الإتصالات التي حاولت وضعها في مواقف محرجة.

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وفي حديث عن الأدوار التمثيلية أكدّت أنها في رمضان هذا العام ستكون متفرجة في وقت يحضرّ زوجها مسلسل تاريخي في سوريا سيخوض من خلاله السباق الرمضاني بعنوان "مقامات العشق". وأضافت أنها تحب أن تشاهد زوجها مهما اختلفت الشاشة لأنها تليق به.

وفي فقرة الـ Hot 5، فاجأها زوجها يوسف الخال وطرح عليها الأسئلة عوضا عن مقدّم البرنامج.

السؤال الأول "في أي حالة تتزوجين مرة أخرى؟ قالت نيكول أنها قد تتزوج مرّة أخرى إن توفي زوجها يوسف.

وفي السؤال الثاني، "إن خنتك سابقاً هل تسامحينني؟" قالت: لن أسامحك.

السؤال الثالث: هل أثر زواجنا عليك سلبا أو إيجاباً؟" أكدت نيكول أن زواجها ساهم في أن تحقق طموحها كأم ولم يؤثر سلباً عليها لأنها لا تزال تختار أدوارها كما يحلو لها.

السؤال الرابع:"كيف تتصرفين في حال خطفت ابنتنا منك ومنعتك من رؤيتها متعدياً على القانون؟" قالت سابا:أنها ترد له الفعل بالمثل.

السؤال الخامس: إذا كنا في مسلسل مشترك وفضلت وضع اسمي قبل إسمك كيف تكون ردة فعلك"؟ ردت نيكول باختصار أنها تحمل اسمه كونها نيكول سابا الخال ولن يختلفا في هذا المجال لأن علاقتهما مبنية على التفاهم والحوار. وإن كان ذلك سيوتر حياتهما سيتخلان عن المسلسل تماماً.

وكسر الممثل اللبناني يوسف الخال قاعدة البرنامج وطرح سؤالاً سادساً هل تتزوجينني مرة ثانية؟ ، قالت نيكول نعم أفعلها.