موجز "الفن": جريمة قتل فنان عالمي.. وهذه حقيقة إعتزال شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية 76% من قراء موقع الخليج 365 يرفضون قرار توقيف شيرين عبد الوهاب عن الغناء استفتاء الفن : اختاروا افضل برنامج بالنسبة لكم: منا وجر أو تحت السيطرة أو أنا هيك عمرو دياب يتعرّض للإنتقادات بسبب إطلالته الأخيرة.. بالصورة نانسي عجرم تنشر صورة لها وتخفي عينيها..ما السبب؟ ما حقيقة إعتزال شيرين عبد الوهاب؟ مقتل مغني الراب نيبسي هاسل بحادثة إطلاق نار..بالصور Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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