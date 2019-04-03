ريم علي بين التمثيل والتقديم الإذاعي.. وغابت بسبب مواقفها السياسية

ميرنا وليد - بيروت - رغم أنها قدمت ما يقارب 25 مسلسلاً درامياً، إلا أن اسم الممثلة السورية ​ريم علي​ ما زال غير معروف بالقدر الكافي عند الجمهورين السوري والعربي، خاصة أنها سافرت خارج دمشق مع اندلاع الأزمة في ​سوريا​، بسبب مواقفها السياسية وغابت بشكل جزئي عن الأضواء.

حاصلة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لعام 2001، شاركت في العديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

كما انضمت عام 2007 إلى أكاديمية السينما في ​الأردن​، وتخصصت في صناعة الأفلام الوثائقية.

بدأت ريم علي رحلتها كمخرجة عام 2000، عندما قامت بإخراج أول فيلم قصير لها بعنوان "حنين"، ثم عام 2008 أخرجت أول فيلم وثائقي لها "زبد"، الذي شارك بعدد كبير من المهرجانات الدولية.

أعمالها

شاركت ريم علي كممثلة في العديد من المسلسلات السورية، بدأتها عام 2002 بمسلسل "أبو الطيب المتنبي"، ثم شاركت في الجزء الخامس من مسلسل "​حمام القيشاني​" عام 2003 و"أبو زيد الهلالي" في العام الذي يليه.

ومن أعمالها البارزة: "حكاية خريف" عام 2004 و"رجال ونساء" و"نزار قباني" عام 2005 و"ندى الأيام" عام 2006 و"رسائل الحب والحرب" عام 2007 و"​أهل الغرام​ 2" و"الحوت" و"قمر بني هاشم" و"اسأل روحك" عام 2008 و"صدق وعده" و"قلبي معكم" و"سحابة صيف" و"قلبي دليلي" عام 2009 و"​ما ملكت إيمانكم​" عام 2010 و"ملح الحياة" عام 2011.

بعد سفرها خارج سوريا، شاركت في ثلاثة مسلسلات هي "​أوركيديا​" عام 2017 و"​قلم حمرة​" عام 2014 و"العبور"، الذي لم يعرض على الشاشة حتى الآن، رغم إنتاجه قبل خمس سنوات.

كما شاركت ريم علي في أربعة أفلام سينمائية، هي "هيام" عام 2000 و"ما يطلبه المستمعون"، و"رؤى حالمة" عام 2003 و"مريم" عام 2012.

في الإذاعة

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خلال إقامتها في ​باريس​، خاضت ريم علي تجربة التقديم الإذاعي في إذاعة مونتي كارلو، وعن فائدة هذه التجربة تقول ريم علي في لقاء صحفي: "التعرف على تنوع الفنون في العالم العربي لم يكن لي علم به، القدرة على القراءة بحيادية إلى حد ما، معنى نشر عمل فني، الموضوعية في تناول خبر ما، الإصغاء للآخر، واكتشاف قدرات أخرى لم أعرف أني أملكها من قبل، كلها زادت من ثقتي بتجربتي الحياتية قبل الفنية".

أيهم تفضل؟

أين ترى ريم علي نفسها أكثر؟ في المسرح أو السينما أو الدراما؟ تجيب في أحد لقاءاتها الصحفية: "بالنسبة للأداء، في السينما والمسرح، تأدية شخصية ما، هي بالمتعة ذاتها، سواء في السينما أم المسرح، ما يميز المسرح هو العلاقة المباشرة مع المتلقي لهذا العمل أو الجمهور، وهذه العلاقة لها سحرها الخاص، خصوصاً عندما تشع طاقة قوية من الجمهور، وتصبح العلاقة متبادلة بين المؤدي والمتلقي، لكني وبشكل شخصي لا أحب تكرار الشخصية أو لحظاتها المعاشة، يرهقني التكرار ويخيفني حتى لو كانت هناك اكتشافات جديدة في كل يوم عرض، يخيفني أن أضيع زمني الذي أعيشه في تكرار لحظات لشخصيات أخرى كي تعيش هي في هذه اللحظة على المسرح، أشعر بموتي أنا، وبغيابي الآني المتكرر بشكل رهيب، لذا أفضل تأدية دور سينمائي أو تلفزيوني ينتهي حال تصويره. وتبقى متعة الوصول إلى هذه اللحظة، سواء تخيل الشخصية والبدء ببنائها مع النسيج العام للعمل الفني، أو التعايش مع لحظاتها المقتطعة من زمانها ومكانها الخاصين والتكلم بكلماتها والقيام بأفعالها".

معلومات قد لا تعرفونها عن ريم علي

هي شقيقة الممثلة ​لويز عبد الكريم​، التي غادرت سوريا بسبب مواقفها السياسية أيضاً، وابتعدت عن الأضواء بشكل كلي.

هي طليقة الممثل السوري ​سامر عمران​، ولديهما ابنة واحدة اسمها "مريم".

تقيم ريم علي حالياً في باريس مع أفراد عائلتها.

حصلت ريم علي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان "أصيلة" بالمغرب، وعلى جائزة أحسن ممثلة دور أول في مهرجان القاهرة للإنتاج التلفزيوني عن دورها في مسلسل "‏صدق وعده"‏.