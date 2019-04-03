السخرية من تعثر عبد الله الرويشد معيب ومروجيها مرضى يجب علاجهم

للأسف كنا قد تفاجأنا قبل أيام بخبر تعثر الرويشد على المسرح في حفله الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، وانتشار فيديو للحادثة، في هذا الوقت كنا كأهل صحافة وإعلام نحاول الوصول إلى خبر يطمئننا عن الفنان الكويتي، لكن ما لفت انتباهنا كان مستغرباً للغاية وهو تناول فيديو الحادثة من قبل بعض الناشطين الذين يعانون على ما يبدو من أمراض نفسية يجب علاجها، فلقد سخروا من تعثر الرويشد بدون أي مبرر.

لهؤلاء نقول." تعثر الرويشد على المسرح أمر طبيعي لا يستدعي أية سخرية وهي حادثة حصلت مع فنانين كبار كالرويشد وستحصل في المستقبل وكل فنان معرض لها، والسخرية من الحادثة أمر معيب."