ميرنا وليد - بيروت - يشهد الوسط الفني الخليجي والعربي على مدى احترام وتواضع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد ومدى محبته لأهل الصحافة والإعلام والتعامل معهم برقي، وكذلك مدى تقديره لجمهوره ومحبيه.
للأسف كنا قد تفاجأنا قبل أيام بخبر تعثر الرويشد على المسرح في حفله الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، وانتشار فيديو للحادثة، في هذا الوقت كنا كأهل صحافة وإعلام نحاول الوصول إلى خبر يطمئننا عن الفنان الكويتي، لكن ما لفت انتباهنا كان مستغرباً للغاية وهو تناول فيديو الحادثة من قبل بعض الناشطين الذين يعانون على ما يبدو من أمراض نفسية يجب علاجها، فلقد سخروا من تعثر الرويشد بدون أي مبرر.
لهؤلاء نقول." تعثر الرويشد على المسرح أمر طبيعي لا يستدعي أية سخرية وهي حادثة حصلت مع فنانين كبار كالرويشد وستحصل في المستقبل وكل فنان معرض لها، والسخرية من الحادثة أمر معيب."
كانت هذه تفاصيل خبر السخرية من تعثر عبد الله الرويشد معيب ومروجيها مرضى يجب علاجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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