كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي عبد الوهاب ضيف شرف "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك النجم فتحى عبد الوهاب، كضيف شرف فى أحداث مسلسل "طلقة حظ" بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، إذ يظهر عبد الوهاب فى مشهد واحد فقط، خاصة أن فتحى وخاطر تجمعهما صداقة كبيرة، وسبق وتعاونا سويًا فى فيلم "هروب اضطرارى" مع النجم أحمد السقا.

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وفى سياق آخر يواصل فتحى عبد الوهاب تصوير مسلسله "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال، الذى يعرض فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد شخصية "تاجر مخدات" ويدخل فى صراعات وأزمات مع أدهم لاعب المصارعة المعتزل، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، هاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ميدو عادل وآخرون.