شاهد.. خلود وامين ينشران فيديوهات جديدة من المالديف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:57 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها الموديل الأردني امين المزيد من الفيديوهات من المالديف حيث يحتفلان بعيد زواجهما الثالث.

وظهر خلود وامين، في الفيديوهات التي نشروها عبر حساباتهما على انستغرام، وهما يستعرضان الشاليه واستمتاعهما بجمال الطبيعة والبحر في المالديف.

وعلقت خلود على احد الفيديوهات قائلة: “الاجواااااااء بالمالديف شي خياااااااااال كأنكم قاعدين تحلمون”.

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وكان خلود قد ظهرت، قبل سفرها الى المالديف، وهي ترتدي فستان زفاف وتحتضن زوجها الذي ظهر بعباءة وغطرة تمثل الزي التقليدي الخليجي.