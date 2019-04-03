شاهد.. الجزائر تحتفل باستقالة بوتفليقة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:57 صباحاً - ما إن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا من منصبه، مساء الثلاثاء، حتى بدأ الجزائريون يخرجون إلى الشوارع، احتقالا بالقرار.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة النهار الجزائرية، شوارع وسط العاصمة وقد بدأت الحشود تتوافد عليها للاحتفال.

ويظهر الجزائريون وهم يحملون الأعلام ويهللون في الشوارع، بينما تمر السيارات، التي احتفل سائقوها بإشعال أضوائها وإطلاق أبواقها.

وكان الجزائريون قد خرجوا إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة ضمت مئات الآلاف منهم، لمدة وصلت إلى نحو 7 أسابيع، للمطالبة بتنحي الرئيس وتغيير النظام.

وكانت مطالب الشعب قد بدأت بتراجع بوتفليقة عن قرار ترشحه لولاية رئاسية خامسة، ثم امتدت لترفض “امتداد العهدة الرابعة” بعد أن سحب ترشحه، لتصل الآن إلى المطالبة بالتغيير الكامل للنظام في الجزائر.