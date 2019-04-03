شاهد… لماذا قالت سيرين عبدالنور لزوجها: “الله لا يوفقك”؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:57 صباحاً - فوجئت الفنانة سيرين عبد النور برد فعل زوجها فريد رحمة أثناء توجيهها لسؤال له أثناء تصوير حلقتها من برنامج “Carpool Karaokea بالعربي”.

فأثناء الحلقة، اتصلت سيرين عبد النور بزوجها وسألته عن وجعتهما لقضاء عيد زواجهما الثلاثين، ليرد عليها: “بمأوى للعجزة”، لترد عليه قائلة: “الله لا يوفقك”.

وبعد أن اضافت له احتمالات ليختار من بينها وهم: “في البيت، أو في أحد الجزر مثل المالديف مثلا أو نكون انفصلنا”، ورد عليها مستبعدا الأخيرة، وقال: “سألحق من الآن للحجز على القمر” ما جعل مقدم البرنامج هشام الهويش ينهي الاتصال قائلا: “تفاهموا بالبيت”.