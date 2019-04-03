شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "يوم للستات" فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم المصرى "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو ذكرى، اليوم الثلاثاء، فى كندا بنادى السينما التابع لجمعية الترويج للفعاليات الثقافية LA SPEC بمدينة سان جان سور ريشليو .

وعرض الفيلم مؤخراً فى عدد من المدن حول العالم، وشارك ضمن فعاليات مسرح وسينما إشبيلية فى مدينة صيدا اللبنانية، كما عرض بمهرجان RECIDAK السينمائى فى السنغال، ومهرجان الفيلم العربى فى زيورخ، ومهرجان الشتات الإفريقى السينمائى الدولى فى باريس.

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وفاز "يوم للستات" بسبع جوائز، إذ شارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى وحصلت فيه ناهد السباعى على جائزة أفضل ممثلة، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان الفيلم العربى روتردام، وجائزة أفضل سيناريو فى مهرجان السليمانية الدولى للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومى للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية، كما تشاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين ونيللى كريم وناهد السباعى فى جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولى للسينما الإسلامية والمقام فى جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسى.

«يوم للستات» بطولة إلهام شاهين، نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، إخراج كاملة أبو ذكرى، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.