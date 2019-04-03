شكرا لقرائتكم خبر عن ألحان جديدة لرامى جمال ومصطفى قمر ومحمد نور بتوقيع مودى سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن مودى سعيد مع عدد كبير من نجوم الغناء فى ألبوماتهم الجديدو منهم، المطرب مصطفى قمر بأغنية من كلمات أحمد علاء، وتوزيع محمد شفيق حسبما أكد مودى لـ"الخليج 365".

وأضاف أنه يقدم أغنية "سينجل" مع المطربة رنا سماحة، من كلمات سلمى رشيد و لم يتم الاستقرار على الموزع حتى الآن، لافتاً أنه يتعاون أيضا مع المطرب محمد نور من خلال أغنية بالألبوم الجديد من كلمات أحمد علاء، وتوزيع محمد شفيق.

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وتابع مودى أنها هناك ألحانا أخرى يقدمها فى الفترة المقبلة منها مع المطرب رامى جمال خلال الألبوم المقبل، من كلمات أحمد علاء، وتوزيع نور.