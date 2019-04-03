شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمد عبدالمعطى: "حكايتى" تجتمع فيه كل عوامل الجذب رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الكاتب محمد عبد المعطى فى فرض اسمه على الساحة الفنية، بعد سلسلة قصيرة من الأعمال التليفزيونية المتميزة التى جعلته أحد أبرز كتاب السيناريو الشباب الذين أفرزتهم الدراما التليفزيونية حيث قدم مسلسلات "الأسطورة" و"نسر الصعيد" لمحمد رمضان، و"أرض جو" لغادة عبد الرازق، ليتواجد هذا العام بمسلسل "حكايتى"، والذى يشهد أولى بطولات الفنانة ياسمين صبرى فى عالم الدراما التليفزيونية.

- تشارك المارثون الرمضانى المقبل بمسلسل "حكايتى" ماذا عنه؟

العمل اجتماعى إنسانى يدور حول رحلة صعود فتاة من أول الطريق إلى أن تصل لأهدافها وتتغلب على العقبات التى تواجهها من خلال مفاجئات كثيرة تكشفها أحداث المسلسل الذى أراهن عليه بقوة خلاص موسم رمضان المقبل.





- كيف كان أول لقاء عمل لك مع ياسمين صبرى؟

تجمعنى بها علاقة صداقة قوية وفى أول جلسة عرضت عليها الفكرة ووجدتها تحمست لها للغاية، وبيننا نسبة تفاهم كبيرة، وهى ممثلة موهوبة ومحترفة وتعلم جيدا طبيعة عملها وعمل المشاركين معها فى المسلسل بالإضافة إلى المخرج أحمد سمير فرج وشركة سينرجى المنتجة للعمل.





- ماهى أهم العوامل التى تميز مسلسل "حكايتى" فى الماراثون الرمضانى؟

المسلسل يحمل إسم نجمة كبيرة بحجم ياسمين صبرى تتمتع بجماهيرية عريضة حيث أنها موهوبة من الدرجة الأولى ويشارك فيه اكثر من نجم يشكل مزيج من الجيلين القديم والجديد بالإضافة إلى أحمد سمير فرج مخرج متميز متمكن من قيادة فريق العمل وشركة إنتاج كبيرة أتعاون معها للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل "أرض جو" التى تم طرحه منذ عامين ولم تبخل على هذا العمل بأى شىء فأنا متفائل بدرجة كبيرة نحو الأصداء التى سيحققها وأثق بأن ربنا سيمنحنا النجاح على قدر تعبنا، وأتوقع أننا سنكون فى الصفوف الأولى فى نتيجة السباق الدرامى المقبل وهو يعد من أفضل المسلسلات التي قمت بها سواء من القصة أو كواليس العمل فهناك حالة من الحب والاحترافية تجمع بين فريق العمل.

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- هل تتدخل فى اختيارات الأبطال المشاركين فى العمل؟

بحكم عملى كمؤلف لدى وجات نظر وأقدمها من خلال العمل ولكن كل شىء يتم بالتشاور فيما بيننا وعقد جلسات عمل مكثفة ووضع من خلالها كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل وهذا أهم مايميزنا وفي النهاية مخرج العمل أحمد سعيد فرج له الرؤية والاختيار الاخير لفريق العمل.



ياسمين صبرى ياسمين صبرى



ياسمين صبرى واحمدصلاح حسنى واحمدحاتم ياسمين صبرى واحمدصلاح حسنى واحمدحاتم

- كيف ترى المنافسة فى موسم رمضان المقبل؟

المنافسة هذا الموسم سوف تكون قوية نتيجة وجود أعمال كثيرة جميعها على مستوى عالى تحمل نجوم ومخرجين كبار وأتمنى أن يكون لمسلسلى النصيب الاكبر من النجاح خلال الماراثون المقبل.

- مارأيك فى المسلسلات التى تعرض خارج السباق الرمضانى ؟

معظم الأعمال حققت نجاح كبير ولها جمهور كبير بسبب كونها أعمال جيدة وجودتها وحبكتها الدرامية وأداء الممثلين فيها كان سببا في نجاحها وأتمنى أن تنتعش الدراما طوال السنة

- ماأسباب غيابك عن السينما منذ آخر أعمالك فيلم "سكر مر" ؟

غيابى لم يكن مقصود خاصة أنه بعد فيلم "سكر مر" والنجاح الكبير الذى حققه كان لدى عدة مشاريع سينمائية وتجارب ولكن ظروف انتاجية وعدم التنسيق فى الوقت كانت سبب فى عدم اسكمالها وانتهيت مؤخرا من كتابة فيلم "كل سنة وانت طيب" للنجم تامر حسنى وتم تصوير عدد من مشاهده فى بيروت ويتم حاليا معاينة عدد الأماكن فى القاهرة لاستكمال تصوير العمل الذى يعتمد على طبيعة الكوميدية الساسبنس التى تقدم بشكل مختلف على السينما المصرية بكواليتى وجودة عالية مثلما مايقدم فى السينما الامريكية .

- ماذا عن التعاون الأول بينك وبين الفنان تامر حسنى؟

تامر حسنى شهادتى فيه مجروحة من فترة كبيرة بعد نجاح أعماله السينمائية والغنائية وتربطنى به علاقة صداقة قوية من فترة كبيرة وأقدمه من خلال هذا العمل بشكل مختلف عليه تماما يفاجىء جمهوره خاصة أنه أول أعمالى فى تقديم الكوميدى وأتمنى تكرار هذه التجربة.





- انتهيت من فترة من كتابة فيلم بطل العالم لـ محمد رمضان ماذا عن كواليسه؟

فيلم "بطل العالم" تأجل أكثر من مرة بسبب انشغال بطل العمل بعدد من الأعمال الفنية وتنتمى طبيعته إلى أعمال الأكشن من خلال صعود بطل مصارعة، وحاليا لم أعلم ميعاد البدء فى تصويره وتنفيذه .

- ماذا عن آخر مسلسل نال اعجابك ؟

مسلسل "جيم اوف سيرون"