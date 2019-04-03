شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرتغال يكرم الفلسطينية ناى البرغوثى فى حفل جوائز أغاخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حازت المطربة الفلسطينية ناى البرغوثى على تكريم خاص من الرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا، بعد عرضها الموسيقى فى حفل توزيع جوائز أغاخان الموسيقية فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

ودخلت ناى البرغوثى فى منافسة العروض الحية للحصول على جائزة "أفضل أداء" ضمن تصنيفات النسخة الأولى من جوائز آغاخان الموسيقية، لتحصل بعد عرضها على "تقدير خاص" من الرئيس البرتغالى وصحاب السمو الآغاخان، رغم عدم حصولها على اللقب أو الجائزة الكبرى، بعد مشاركتها فى المنافسة مع 13 عرضًا موسيقيًا آخر من الشرق الأوسط وآسيا، ضمت المطربة اللبنانية عبير نعمة والفنانة الفلسطينية هدى عصفور، وعازف البزق السورى محمد عثمان بجانب الموسيقى الهندى آسين خان لانغا والباكستانى إيجاز شير على خان والفلسطينى أحمد الخطيب والهندى سوغاتا روى تشاودهوررى، وقدم كل منهم عرضًا موسيقيًا لايف أمام لجنة التحكيم قبل الإقرار بالفائز النهائى، بينما حصل عازف العود المصرى مصطفى سعيد على المركز الأول.

ناي مع الرئيس البرتغالي والآغاخان من الحفل

وتعد جائزة أغاخانthe Aga Khan Music Awards أول جائزة موسيقية عالمية تهدف لتشجيع المشاريع الموسيقية التى تبنى جذورها على أصالة التراث والفلكلور بشكل عام، وتكرم الإبداع الاستثنائى فى مجالات الموسيقى، وترتكز على بلورة النشاط الموسيقى فى المجتمعات الإسلامية، مع تقديم منح إنتاجية وتقديرية لمختلف الفنانين من دول العالم مع التركيز على الشرق الأوسط، وقدمت فى نسختها الأولى هذا العام تكريمًا فى تصنيف "الأداء" مع 9 جوائز تقديرية.