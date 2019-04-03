الفخراني جالسًا.. كوكبة من النجوم على بوستر "الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المخرج الكبير مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر العرض المسرحي "الملك لير".

ظهر الفنان الكبير يحيى الفخراني جالسًا على كرسي، ويقف خلفه عددًا من النجوم، منهم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والفنانة هبة مجدي وأحمد عزمي، وغيرهم.

علق الهواري على البوستر: "أن أكون هنا والآن بعد أن كان حلمًا، أن أصبح جزءًا من هذا العمل الملهم وبين هؤلاء الفنانين المبدعين المخلصين وأن يصبح جزءاً مني، فهذا يكفي لأن يكون أعز مشروعاتي الفنية، واليوم بعد أن أكملت -ما استطعت- جميع عناصره الفنية والإنتاجية فهذا يستحق أن أخبركم به، وهأنذا أفعل، عودتكم لارتياد #المسرح تاج على رؤوسنا

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تحياتي وإحترامي #للجمهور العظيم".

مسرحية "الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة فاطمة موسى. ويشارك الفخراني بطولتها نخبة من كبار الفنانين والنجوم الشباب، لم يجتمعوا معًا من قبل على خشبة المسرح في عمل واحد في مقدمتهم النجم الكبير فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبدالغفور، ومحمد فراج، ونهى عابدين، وهبة مجدي، ونضال الشافعي، وناصر سيف، وأيمن الشيوي، وأحمد عزمي، ومحمد فهيم، وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني، والديكور للمهندس الفنان كريم مهدي، والأزياء من تصميم دكتورة نيفين رأفت.​