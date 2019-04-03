بعد فوز الأهلي| نجوم الفن: متصدر لا تكلمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

خطف النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية على حساب الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما من مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ليتصدر الشياطين الحمر صدارة الدوري.

تقدم للأهلي علي معلول في الدقيقة 90، بينما أضاف صالح جمعة في الدقيقة 93. التقرير التالي يرصد لكم تعليقات نجوم الفن على هذه المباراة:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على المباراة: "ياااااااه.. يااااااااه. يا ساتر.. مبروك الثلاث نقط، محدش يقول متصدرين النهارده، وكتب في تغريدة أخرى:" مبروك يا صالح.. فال حلو يا لعيب. ربنا بيكافأك على التزامك طول الفترة اللي فاتت".

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كريم العدل

نشر المخرج الشاب كريم العدل، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة علق بها على أداء علي معلول لاعب النادي الأهلي، وكتب: "علي معلول ده من أحلى ١٠ حاجات في حياتي حاليًا".

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها بعلم النادي الأهلي، وعلقت عليها: "بكرة ماتش الزمالك الساعة ٧.. معلش سهرناكم معانا يا زملكاوية يا قمر انتوا.... محدش يقولي متصدر تاني، أحنا ملوك الوقت الضايع... وعاد صالح جمعة للتهديف ومعلول علوله، أووووووه أهلاوي".

أحمد صلاح السعدني

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" تغريدة علق بها على المباراة، كتب فيها: "متصدر لا تكلمني". ورد عليه المخرج عمرو عرفة الذي يشجع نادي الزمالك: "هكلمك بكرا".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على خط سير المباراة: "ما يفسده العالم.. يصلحه الأهلي في ال+90".