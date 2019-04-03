حدث في مارس| وفيات بالجملة ونجوم دخلوا القفص الذهبي وفنانون قرروا الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

عاش الوسط الفني شهرًا عصيبًا في مارس؛ فالبعض فجعه الموت في أقرب أقاربه، وبعضهم احتفل في مارس بمناسبات سعيدة لم ينساها، والبعض الآخر قرر الانفصال عن شريك حياته.

التقرير التالي يرصد أبرز الأحداث الفنية في شهر مارس:

إصابة صفاء جلال

كشفت الفنانة صفاء جلال عن إصابتها بتمزق في الرباط الخارجي للقدم، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

ونشرت صفاء صورًا خلال تواجدها في المستشفى وقيامها بإجراء بعض الفحوصات الطبية، وعلقت قائلة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. تمزق في الرباط الخارجي". وانهالت عليها التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل.

طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

علقت الفنانة سمية الخشاب على إعلان أحمد سعد انفصاله عنها صباح اليوم، عبر صفحته الخاصة على "إنستجرام"، بأن قرار الطلاق اتخذته منذ عدة أشهر بعد أن وجدت أن علاقتها به مستحيلة.

وأضافت سمية: "طلبت الطلاق ولكن هذا لم يحدث حتى الاَن حتى مع إعلانه قرار الانفصال، فلم يقم بتطليقي بشكل رسمي، ولذلك قررت تحريك دعوى تطليق للضرر".

وذكرت سمية أنها بدأت في تحريك الدعوى منذ عدة أيام، وتم إبلاغ أحمد بها من خلال محاميها الخاص، مؤكدةً أن أحمد استقبل القرار بانفعال واحتد على محاميها.

وكشفت سمية أن هناك أسبابًا عدة للطلاق سيتم الكشف عنها لاحقًا. وعلم "الخليج 365" من مصادر مقربة أن تأجيل الطلاق بين سعد وسمية جاء بسبب خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات منذ عدة أشهر.

زفاف مي حلمي ومحمد رشاد

احتفل الفنان محمد رشاد يوم 23 مارس الماضي بحفل زفافه على الإعلامية المصرية مي حلمي، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء.

يُذكر أن الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، عُقد قرانهما في سرية تامة، وأقاما حفلاً اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما سابقًا قبل انطلاقه بساعات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية.

وفاة حماة أمير كرارة ووالدة أحمد صلاح حسني

توفيت يوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، والدة الفنان أحمد صلاح حسنى، وأعلن الخبر أحد أصدقائه عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب: "البقاء لله توفت إلى رحمة الله المغفور لها بإذن الله بدور مصطفى (ناهد) والدة أحمد وهند صلاح حسني وحماة أمير كرارة وإسراء جلال".

نقل الفنان محمد علي للمستشفى في إسبانيا

كشف الفنان محمد علي عن تعرضه لإصابة في أثناء تدربه مع حصان في إسبانيا.

وكتب علي، عبر صفحته على "فيسبوك": "كنّا بنلعب مع بعض، وبعدين زود اللعب شويتين حطنى فى الأرض، في ثانية جابوا عربية الإسعاف فى عشر دقائق، وعملوا الإشاعة وكل حاجة ببلاش، والله العظيم ولسه معملتش تامين ولاغيره ايه الأخلاق اللى فوق الخيال ديه".

وأضاف: "بحبكم جدًا جدًا جدًا وأنا زي الفل الحمد لله يومين تلاته وأرجع زي فيراري". ويتدرب محمد علي في إسبانيا استعدادًا للمشاركة في فيلم يضم عددًا من الممثلين حول العالم، يتناول ظاهرة الإرهاب.

Advertisements

وفاة الفنان جلال عيسى

رحل الفنان جلال عيسى عن عالمنا، مساء الأحد 17 مارس، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه توفي في أحد المستشفيات.

جلال عيسى كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي حتى اكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، فمنحه أولى فرصه في فيلم المراهقات 1960، وقبلها قدم أدوارًا صغيرة في باب الحديد عام 1958. ويعتبر فيلم شد أجزاء في عام 2015 هو آخر أعمال الفنان الراحل.

وفاة الفنان عزت ابراهيم

رحل الفنان عزت إبراهيم، صباح السبت 16 مارس.

عزت إبراهيم بدأ حياته الفنية في منتصف الثمانينيات، لكنه لم يحقق الشهرة الكافية، وشارك في 20 عملاً، آخرها مسلسل المغنى مع محمد منير.

ومن أشهر الأعمال التي شارك بها فيلم كلمني شكرا ومسلسل باب الخلق وفيلم احكي يا شهر زاد وغيرها، وكان إبراهيم قد نشر مجموعة صور له من داخل المستشفى، بينها زيارة من الفنانة سميرة أحمد له، خلال الأيام الماضية.

زفاف المطربة سمية درويش

نشرت المطربة سمية درويش، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من حفل زفافها على المخرج نبيل مكاوي.

علقت سمية على الصور قائلة: "إنه الرجل الذي خطفني بحنانه"، ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي سمية وتمنوا لها النجاح في حياتها الأسرية.

طلاق مروة ناجي وأحمد مجاهد

أعلن أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، انفصاله منذ فترة عن الفنانة مروة ناجي.

وكتب مجاهد عبر صفحته على "فيسبوك": "الأصدقاء الأعزاء أنا والفنانة مروة ناجى منفصلين رسميًا منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا للإحراج وشكرًا".

مروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في الأوبرا، لكنها اكتسبت شهرة كبيرة بعد اشتراكها في برنامج "ذا فويس" على قناة mbc.

انفصال الفنان محمد علي عن زوجته

انفصل الفنان محمد علي عن زوجته، بشكل رسمي وفي هدوء تام، وقال علي في تصريحات صحفية: "إن الطلاق تم بشكل رسمي لاختلاف وجهات النظر بينه وبين زوجته، غير أنه يكن لها كل التقدير والاحترام ويعتبرها صديقة غالية".

وقرر الثنائي الانفصال بشكل هادئ وسريّ وبعيدًا عن الأضواء احترامًا لقصة الحب التي جمعتهما، وتجنباً لأي ضجيج إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة زوجة الفنان القدير حمدي أحمد

رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء،7 مارس، زوجة الفنان القدير حمدي أحمد، بعد صراع مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة على روحها عقب صلاة ظهر اليوم، بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ويشيع جثمانها بمقابر الأسرة بأكتوبر.​