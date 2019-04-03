نقاد: لهذه الأسباب انصرف الناس عن مشاهدة "أرض النفاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انقضى الأسبوع الأول من عرض مسلسل "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدي على شبكة قنوات "أون"، والذي تأجل عرضه منذ شهر رمضان الماضي.

418 ألفًا و636 مشاهدة حققتها الحلقة الأولى من المسلسل على "يوتيوب"، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمسلسل "أبو العروسة"، ليبقى السؤال: لماذا انصرف الناس عن مشاهدة هنيدي في "أرض النفاق"؟

الناقد طارق الشناوي قال: "هنيدي كنجم جاذب للجمهور، فقد الكثير في السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى أن عدد كبير من المسلسلات التي عُرضت مؤخرًا خارج الموسم الرمضاني نجحت في جذب الجمهور وآخرها (أهو ده اللي صار) بما يعني أن توقيت عرض المسلسل لا غبار عليه".

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن جمهور هنيدي يتآكل، وأضافت: "مسلسل (أرض النفاق) بايت ولم ينجح من المرة الأولى لأن مصر فيها النجاح مثل الفشل عدوى".

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أما الناقد الكبير محمود قاسم فذهب إلى أن "هنيدي يعاني الأزمة نفسها التي عانى منها عادل إمام قبل مرحلة يوسف معاطي"، وهي عدم القدرة على الإضحاك، مشيرًا إلى أنه تابع الحلقات الأولى من المسلسل ولم يبتسم، مع أن بطل المسلسل من المفترض أنه كوميديان، والمسلسل مصنف "كوميديًا".

ولفت قاسم إلى أن المؤلف أحمد عبدالله تعامل مع قشور رواية "أرض النفاق" ولم يقدم نصًا قادرًا على الإضحاك.

"أرض النفاق" من تأليف أحمد عبد الله، وبطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومحمد العدل.

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