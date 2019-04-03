بوتفليقة يقدم استقالته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 صباحاً - أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبل إنتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري، وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.