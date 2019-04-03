هل تدخّل عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمة شيرين عبد الوهاب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 صباحاً - بعد الأزمة التي واجهتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ووقفها عن الغناء في مصر، بسبب ما قالته في حفلها بالبحرين، تدخّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لينهي هذه الأزمة، ووقف أي إجراءات عقابية ضد عبد الوهاب.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فالسيسي تابع هذه القضية وإتخذ قراراً بعدم معاقبة عبد الوهاب، حيث قال: “مصر أم والأم بتسامح أولادها”.
وأشارت المعلومات أن السيسي تدخّل لإنهاء هذا الجدل، بعد أن أقدم على إتخاذ كافة الإجراءات، التي تبرئ عبد الوهاب من إستمرار العقاب، الذي صدر بحقها ومنعها من الغناء في مصر.
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