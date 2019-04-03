شاهدوا.. هل يخطط فيصل العجمي وفينيسيا للزواج؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 صباحاً - أثارَ دفاعُ الإعلامي الكويتي فيصل العجمي عن الفاشينيستا السعودية فينيسيا، ضدّ الهجوم الشرس الذي شنّته مذيعات “كلام نواعم” عليها، الشكوك حول احتمالية زواجهما في المستقبل، فيما اعتبر البعض أن هذا الأمر يُعد “كذبة أبريل”.



ونشرتْ إحدى الصفحات المهتمّة بالمشاهير، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورةً تجمع “العجمي” بـ”فينيسيا”، وأرفقتها بتعليق قائلةً: “رحبوا بالكابلز الجديد في عالم السوشيال ميديا.. ما نحتاج دعاية ولا دعم.. لون المسك والعنبر ما يحتاج”.ونشر “العجمي”، على صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام”، مقطع فيديو، تحدّث خلاله عن أنباء زواجه من فينيسيا أو تكوين علاقة “كابلز” مع بعضهما، وصرّح بأن كذبة أبريل هي أول أبريل.كما هاجم مذيعات برنامج “كلام نواعم”، لانتقادهم الحاد لـ “فينيسيا”، موكدًا أنها اعترفت في وقتٍ سابق بخطأها، وتم إغلاق الباب، وأن الهدف الأساسي من وراء حلقة “كلام نواعم” المثيرة للجدل، هو تحقيق نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تراجع جماهيريته مع الفريق الجديد.