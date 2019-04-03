تفاصيل صادمة لفيديو مُسرَّب .. امرأة من داخل “دار الحماية” بجدة هربت من تعنيف طليقها

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 صباحاً - عرض الإعلامي داود الشريان، مساء الاثنين، في برنامجه المذاع على قناة “SBC”، مقطع فيديو وصله من داخل “دار الحماية” في جدة، تروي فيه إحدى النزيلات تعرضها للتعنيف.

وقالت الفتاة التي تدعى “روان” في الفيديو الذي وصل “الشريان” عبر “واتسآب”: “قضيتي عنف، وأسباب العنف واضحة، أتعنف من المسؤولين، والكادر الإداري، وأتعنف من الأخصائيات والمراقبات والحارسات، ومحاضر كيدية، وكل شئ قاعد يصير لأني ما مشيت على هواهم”.

وفي ذات السياق، أجرى شقيق المعنفة “روان”، مكالمة هاتفية، وأكد فيها أنها “كانت معنفة هي وبناتها من قبل طليقها، وتوجهت لدار الحماية، ولكن المشرفات بيعاملوها بشكل سيئ”. وعن أسباب تعرضها للتعنيف، أوضح شقيق “روان”، أنها “دائمًا تروح تشتكي وتروح المحاكم لأنها تعرف النظام، وموقفين خدماتها”، مبينًا أن “روان مع بناتها في دار الحماية في جدة حاليًا”.