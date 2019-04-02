دُور المراهنات تُرجّح اختيار ميغان وهاري هذا الاسم لمولودهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تتحضّر دوقة ساسكس ميغان ماركل لوضع مولودها في أيّ وقت خاصةً وأنها كشفت من قبل عن أن موعد ولادتها سيكون في شهر أبريل الجاري؛ فإنه لم يُكشف حتى الآن عن نوع جنينها.

ولكن بعد سلسلة من الرهانات التي أقامتها مجموعة من دور المراهنات في بريطانيا خلال الآونة الأخيرة، تبيّن أن اسم "إليزابيث" هو الاسم المُفضّل لهاري وميغان، وأنهما سيطلقانه على مولودهما لو رُزقا بفتاة.

وتوقّع المراهنون ذلك بعدما قلّصوا رهاناتهم على اسم إليزابيث من 1/16 إلى 1/6، فيما حلّ اسم "ديانا" في المركز الثاني، باحتمالات وضعها المراهنون بمعدل 1/8.

ولفتتْ بهذا الخصوص صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن هذين الاسم هما خياران رائجان بالنسبة لأفراد العائلة الملكية، فالأسماء الوسطى للأميرة تشارلوت تضم كِلا الاسمين "إليزابيث" و"ديانا"، واسمها الكامل هو تشارلوت إليزابيث ديانا.

وجاءت أحدث قائمة بالأسماء المتوقّعة من دار مراهنات (لادبروكس) كما يلي:

1- إليزابيث 1/6

2- ديانا 1/8

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3- فيكتوريا 1/8

4- ألبيرت 1/12

5- أليس 1/12

6- جرايس 1/12

7- فيليب 1/12

8- آرثر 1/16

9- جيمس 0/16

10- ماري -1/16