"يوم العرض" يرصدُ جوانب خفيّة في حياة الفنان.. وهذا ما قاله أبطال الفيلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركتْ كاميرا "فوشيا" احتفال الفنانين إيهاب فهمي وحسام الجندي وندى بهجت وكلوديا، وشيما القاسم، أبطال الفيلم المصري "يوم العرض" وذلك بالعرض الذي أُقيم في مجمع سينمات بورتو كايرو مول بالتجمع بحضور العديد من النجوم والنقاد والصحفيين.

وقال الفنان محمد السعدني أحد أبطال الفيلم، لـ"فوشيا" إنّ العمل يرصدُ الحياة الشخصية والظروف النفسية والاجتماعية في حياة الفنان والتي تكون بعيدة عن عيون الجمهور، مشيرًا إلى أنه يُقدم الأحداث في يوم واحد فقط، وهو "يوم العرض".

وكشفت الفنانة شيما القاسم لـ"فوشيا" عن طبيعة دورها في الفيلم حيث تُجسّد شخصية "مي"، وهي فتاة مخطوبة لضابط يقوم بالتضييق عليها في تصرفاتها وتحدثُ بينهما المشاكل نتيجة اعتراضه على حُبها للفن والتمثيل، ولكنها تحاول الوصول لهدفها رغم الصعوبات.

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وأعرب الفنان إيهاب فهمي عن سعادته لمشاركته في بطولة فيلم متميز يضم عددًا كبيرًا من الوجوه الشابة، سواءً في التمثيل أو الإخراج، متمنيًا أن يحصل الفيلم على حقّه في المشاهدة الجماهيرية، وخاصةً أن وقت عرضه مناسب للجمهور.

وأشار مخرج الفيلم بيبرس الشوان إلى أن فيلم "يوم العرض" هو أول تجربة إخراجية له من نوعية الأفلام الطويلة، لافتًا إلى أن فكرة الفيلم تدور حول أحداث يختبرها أبطال عمل مسرحي خلال يوم واحد كامل.