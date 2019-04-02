متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانةُ دانا حلبي جمهورها بإطلاق أغنيتها الجديدة "أنا حنان"، والتي جاءت ردًا على كلام أسير الأحزان "آه يا حنان". وظهرت دانا بعفويتها المعتادة ترقص وتغني في الطرقات بطريقة تنثرُ السعادة وتُدخل البهجة إلى قلوب المستمعين الذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين مستمع في فترة قياسية. الفيديو المُرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع فوشيا مع الفنانة دانا حلبي، إذْ تحدّثت عن نجاح أغنية "أنا حنان" واحتلالها المراكز الأولى.

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كانت هذه تفاصيل خبر دانا حلبي: أنا أكثر فنانة تلتزمُ بالملابس المُحتشمة.. وهذا ما حققته "آه يا حنان"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.