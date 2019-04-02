رنا سماحة تطرح "همي كبير"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة الشابة رنا سماحة أغنيتها الجديدة "همي كبير" كأحدث الأغاني المنفردة لها عبر عدد من المتاجر الإلكترونية والمنصات المختلفة بوقتٍ لم تُتح الأغنية عبر قناتها على YouTube لأسبابٍ تسويقية.

يُذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات عمرو المصري وألحان محمود أنور ومن توزيع محمد عاطف الحلو، فيما تولت شركة صول ميديا برودكشن انتاجها. مع الإشارة إلى أن ألبومها الغنائي مؤجل منذ عدة أشهر، ولم يتحدد موعد لطرحه بالأسواق فيما تنتظر عرض تجربتها الجديدة في التمثيل "افراح ابليس 2" عبر احد الشاشات المفتوحة في الخريف المقبل.

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