التونسية رحمة وناس تكشف كواليس تصوير" شورب" عبر انستغرام

بدأت الفنانة التونسية رحمة وناس تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي للجزء الثاني من المسلسل التونسي"شورب"خلال الفترة الماضية , حيث يشارك في بطولته لطفى العبدلي، دليلة المفتاحي، سميرة مقرون، محمد السياري، ليلى بن خليفة، وهو من سيناريو وحوار يسرى بوعصيدة، وإخراج ربيع تكالى.

وكشف رحمة عن مجموعة من الصور من داخل كواليس تصوير المسلسل وذلك عبر حسابها الشخصي بإنستغرام .

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يذكر أن رحمة شاركت العام الماضي في مسلسل "أيوب" أمام مصطفى شعبان ومحمد لطفي وايتن عامر ومحمد دياب وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد عز ومريهان حسين, وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

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