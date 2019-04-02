أميرة العايدي تنتهي من تصوير مشاهدها بالجزء الثالث من "كلبش"

انتهت الفنانة أميرة العايدي مؤخرا من من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسل"كلبش 3"، للنجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجى"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

وطرحت شركة سينرجي البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي حقق نجاح وانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تزداد عدد مشاهداته، ولفت البرومو رواد مواقع السوشيال ميديا لما يحتويه من مشاهد أكشن ومطاردات وإطلاق رصاص وقبض على المجرمين وخلافه.

يشار إلي ان مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

قد يهمك أيضا:أميرة العايدي تستعد لتصوير الجزء الثالث من "كلبش" لرمضان المقبل

الفنانة أميرة العايدي تحتفل بعيد ميلادها الـ45