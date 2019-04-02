شكرا لقرائتكم خبر عن 26 فرقة من 13 دولة عربية وأجنبية فى 3 محافظات بدمنهور السابع للفلكلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فى السادسة مساء الجمعة 5 إبريل على مسرح أوبرا دمنهور فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور، والتى تستمر حتى الخميس 11 ابريل وتمتد لأول مرة الى محافظتى القاهرة والإسكندرية بمشاركة 26 فرقة من 13 دولة عربية وأجنبية هى مصر ، السودان ، الجزائر ، لبنان ، فلسطين، اليونان، جورجيا، تركمنستان، الصين، تايلاند، اندونيسيا، سيريلانكا والهند .

يبدأ حفل الافتتاح بكرنفال للملابس التقليدية التراثية للدول المشاركة فى ساحة أوبرا دمنهور، بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح لتنطلق المراسم وتستهل بفيلم تسجيلى عن مشوار المهرجان، ثم عرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة يليه كلمات لوزير الثقافة ومحافظ البحيرة ورئيس الاوبرا يعقبها تكريم ٧ شخصيات بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم اسماء الراحلين سيد مكاوى - محمد عبد المطلب - شكوكو الى جانب الدكتورة علياء شكرى، مصمم الاستعراضات حسن عفيفى، المغنية الشعبية ليلى عشبة والسودانية اسيا مدنى.

ثم يستعد المسرح للفقرات الفنية التى تضم عرض لكورال ارشى انجيلوس الذى يتغنى بمختارات من التراث القبطى يليه مقتطفات من عروض جميع فرق الدول المشاركة فى الفعاليات .