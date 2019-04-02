شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشيد لجمهوره بعد سقوطه على المسرح: شكرا حبايبى سؤالكم فوق راسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان الكويتى عبد الله الرويشد فى مقطع فيديو جديد يطمئن جمهوره بعد حادثة سقوطه من على خشبة المسرح، أثناء حفلته التى أحياها فى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى فى الكويت.

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ونشر الرويشد مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى، موجهاً الشكر لكل جمهوره وأصدقائه الذين اطمأنوا عليه بعد الحادثة.

وقال الرويشد فى الفيديو "شكرا حبايبى ما قصرتوا، سؤالكم فوق راسي، انتو قلبي وكل ما فيه، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، احبكم واموت عليكم، مشكورين".



عبد الله الرويشد

وكان الفنان الكويتى عبد الله الرويشد يحى حفلاً فى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى فى الكويت، وتعثر أثناء الغناء وسقط أرضاً، مما أدى إلى كسر فى إحدى ذراعيه نتيجة السقوط.