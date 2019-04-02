شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام عرض.. فيلم الدراما Unplanned يحقق 7 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الدراما " Unplanned" الذى طرح يوم 29 مارس الماضى، إيرادات وصلت إلى 7 ملايين دولار أمريكى، في الولايات المتحدة فقط.
فيلم " Unplanned" من بطولة اشلي براتشر، بروكس ريان، روبيا سكوت، جاريد لوتز ،إيما إيلي روبرتس ،روبن دي ماركو، روبرت توماسون، تينا تونر، سارة هرنانديز، مورا كورسيني ، ومن إخراج وتأليف تشاك كونزيلمان، وكاري سليمان.
ويدور الفيلم حول واحدة من أصغر الطبيبات المتخصصات فى طب النساء والتوليد، حيث شاركت في أكثر من 22 ألف عملية إجهاض ونصحت عددًا لا يحصى من النساء بشأن خياراتهن الإنجابية، وأدى شغفها المحيط بحق المرأة في الاختيار إلى أن تصبح ناطقة باسم منظمة الأبوة التخطيطية، وتقاتل من أجل تشريع القضية التي كانت تؤمن بها بشدة، إلى أن يأتي يوم ترى فيه شيء يغير كل ما بها.
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