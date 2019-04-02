شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة ضحية رامز جلال فى إندونيسيا رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة الكبيرة شهيرة من دولة إندونيسيا السبت الماضى بعد رحلة قصيرة لها هناك استغرقت 48 ساعة، فى الوقت الذى لا يوجد للفنانة القديرة أى التزامات هناك، ووفقًا لما سبق وانفرد به ”الخليج 365”، منذ عدة أسابيع بأن الفنان رامز جلال يصور الموسم الجديد من برنامجه الخاص بالمقالب بإندونيسيا، حيث يوقع بضيوفه هناك، وهو ما ربط بزيارة شهيرة للمدن الإندونيسية لتصوير إحدى حلقات برنامج رامز جلال.

وبسؤال الفنانة الكبيرة شهيرة، قالت لـ"الخليج 365"، إنها لن تتحدث عن أى تفاصيل خاصة ببرنامج رامز جلال حتى لا تفشى لهم سرًا، وأنها بالفعل صورت معهم إحدى حلقات الموسم الجديد من برنامج المقالب الشهير الذى يقدمه رامز فى موسم رمضان من كل عام.