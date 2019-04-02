ندى بسيوني تختار أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة أجابت بها على سؤال حول أفضل لاعب بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري. كتبت ندى: "علي معلول.. نسر المباراة". يُذكر أن النادي الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري2-0 في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.​

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