نائبًا عن رئيس الجمهورية.. محافظ سوهاج يشهد احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج نائبا عن رئيس الجمهورية، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف سوهاج مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، في مسجد العارف بالله، بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الأزهر والأوقاف.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهنئته للجميع، بذكرى الإسراء والمعراج، متمنيًا للأمة الإسلامية والشعب المصري دوام الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، ومن أهمها قيم التضحية والمثابرة، وبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات للوصول إلى التنمية الشاملة.

يُذكر أن الاحتفال بدأ بتلاوة آيات الذكر الحكيم، تلاها كلمة مديرية الأوقاف ثم كلمة الأزهر الشريف، والختام بمجموعة من الابتهالات الدينية.