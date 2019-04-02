أحمد عز في عرض استعراضي.. والهواري: سيكون مفاجأة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال المخرج مجدي الهواري إن فريق "كايرو شو" يجري بروفات العرض المسرحي "الملك لير"، المنتظر انطلاقه يوم 10 أبريل المقبل، على أحد مسارح التجمع الخامس.

صرح الهواري، في تصريحات لبرنامج "Its Showtime" المعروض على قناة "سي بي سي"، بأن الفنان أحمد عز سيكون مفاجأة عام 2019، مشيرًا إلى اتفاق يعد له حاليًا معه لتقديم عرض مسرحي خلال الأشهر المقبلة.

وعلم "الخليج 365" من مصدر رفض ذكر اسمه، أن "كايرو شو" توصل لاتفاق مبدئي مع أحمد عز على تقديم عمل استعراضي ضخم، كما تم التوصل لاتفاق مع الفنان أكرم حسني لإقامة عرض كوميدي كبير.

يُذكر أن الفنان أحمد عز يواصل تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، وهو عمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.​