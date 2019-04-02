محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال المخرج مجدي الهواري إن فريق "كايرو شو" يجري بروفات العرض المسرحي "الملك لير"، المنتظر انطلاقه يوم 10 أبريل المقبل، على أحد مسارح التجمع الخامس.
صرح الهواري، في تصريحات لبرنامج "Its Showtime" المعروض على قناة "سي بي سي"، بأن الفنان أحمد عز سيكون مفاجأة عام 2019، مشيرًا إلى اتفاق يعد له حاليًا معه لتقديم عرض مسرحي خلال الأشهر المقبلة.
وعلم "الخليج 365" من مصدر رفض ذكر اسمه، أن "كايرو شو" توصل لاتفاق مبدئي مع أحمد عز على تقديم عمل استعراضي ضخم، كما تم التوصل لاتفاق مع الفنان أكرم حسني لإقامة عرض كوميدي كبير.
يُذكر أن الفنان أحمد عز يواصل تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، وهو عمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز في عرض استعراضي.. والهواري: سيكون مفاجأة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.