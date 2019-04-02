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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على خط سير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.
وكتب الحلفاوي: "يا ريت يخلي أزارو.. هو لازم يضيع ويفقد كرات على ما يسخن، وأهو عملها خلاص في الشوط الأول، ناصر مرهق ويا ريت صالح ينزل".
يُذكر أن النادي الاهلي يتعادل مع نادي الإتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مع استمرار التعادل.. نبيل الحلفاوي يقدم هذه النصيحة لمدرب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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