«طلي بالأصفر» .. 5 فنانات اخترن اللون الأصفر في أول إطلالة بعد الطلاق



كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 10:33 مساءً - يبدو أن اللون الأصفر قد بات أحد وسائل الفنانات لإظهار مشاعر الحرية والسعادة عقب إعلان أخبار طلاقهن مؤخراً.



واللون الأصفر الذي يعد ألمع الألوان في الطيف المرئي، وأكثر الألوان التي تلاحظها العين البشرية، يعتبر بحسب علماء النفس تعبيراً عن التفاؤل، والثقة بالنفس والحرية والتحدي.



مؤخراً، أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل في أول جلسة تصوير لها بعد أنباء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد ، حيث ظهرت خلال جلسة تصوير حلقتها مع الإعلامية بوسي شلبي، مرتدية فستان باللون الأصفر.











الفنانة ريم البارودي طليقة أحمد سعد السابقة، اختارت الأصفر هي الأخرى لتظهر به فى حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة عقب إعلان انفصالها عن سعد، والتي تم عرضها في رمضان 2018.





اللون الأصفر كان خيار الفنانة غادة عادل أيضاً فى أول جلسة تصوير بعد إعلان طلاقها من المخرج مجدي الهواري، في أغسطس (آب) 2018





رانيا يوسف كذلك ظهرت في بيروت عقب طلاقها من زوجها طارق عزب في صيف عام 2018، بفستان أصفر اللون.



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الفنانة ساندي قررت هي الأخرى أن تحذو حذوهن، حيث ظهرت باللون ذاته عقب إعلان طلاقها، موجهةً رسالةً ساخرةً إلى زميلاتها من الفنانات اللواتي اخترن اللون ذاته لإطلالة ما بعد الطلاق قائلةً: "خدوني جنبكم".









فهل يصبح اللون الأصفر بمثابة إعلان رسمي عن الطلاق في الأيام المقبلة؟



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