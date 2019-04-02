أجاي ديفجان يكمل عامه الـ50 ونجوم بوليوود يعايدونه على تويتر وانستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 10:33 مساءً - يحتفل نجم بوليوود أجاي ديفجان Ajay Devgan اليوم 2 أبريل/نيسان 2019 بعامه الـ50، محققًا نجاحات كبيرة على صعيد السينما الهندية.



ولهذه المناسبة أشعل نجوم بوليوود مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستقرام، مقدمين أجمل التمنيات والمعايدات لصديقهم ديفجان لمناسبة ذكرى ميلاده، وأبرزهم:



أكشاي كومار Akshay kumar الذي نشر صورة برفقة صديقه أجاي معلقًا عليها بالقول: "عام سعيد أجاي ديفجان."



أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan غرّد على تويتر معايدًا أفجان بالقول: "عيد ميلاد سعيد إلى أخي الكبير، الكثير من الحب والاحترام، أتمنى لك نهارًا سعيدًا."



بدورها نشرت النجمة كاجول Kajol زوجة أجاي، على حسابها الخاص في انستقرام، صورة معه معلقةً عليها بالقول: "عام سعيد لزوجي الرائع، أتمنى لك حقًّا يومًا رائعًا وحياةً سعيدة إلى الأمام، وأعتقد فعلًا أنك تزداد وسامةً على عمر الخمسين."



النجمة مادهوري ديكسيت Madhuri Dixit عايدت صديقها ديفجان على تويتر بتغريدة قالت فيها: "كل عام وأنت بخير أجاي، وكان لي وقت ممتع في العمل برفقتك، كن دائمًا مرحًا في عملك وحياتك كما عوّدتنا، وأتمنى ان يكون هذا العام أفضلك لك من غيره."



كما نشرت تانيا شقيقة كاجول صورة على انستقرام، تظهر فيها مع أجاي وشقيقته ووالدتها، وابن شقيقتها، وعلقت عليها بالقول: "كل عام وأنت بخير العظيم أجاي، شكرًا لك لأنك فرد من هذه العائلة وجزء منها، أنت وشقيقتي الأفضل بالنسبة لنا، ونحن نحبك كثيرًا."