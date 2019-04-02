شاهد: أول فيديو يظهر لحظة مقتل مغني الراب الشهير نيبسي هاسل

كشفت الشرطة الأمريكية هوية المشتبه به في مقتل مغني الراب الشهير “نيبسي هاسل” بلوس أنجلوس في وضح النهار.

ونشرت شرطة لوس أنجلوس صورة لـ “إريك هولدر” البالغ من العمر 29 عامًا مساء الاثنين ، وأكدت أنه مطلوب في إطلاق النار على “هاسل” .

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة ونشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ، الجاني “هولدر” وهو يتسلل حاملاً سلاحه بينما كان “هاسل” يقف أمام أحد متاجره للملابس .

واستطاع “هولدر” أن يقترب بالشكل الكافي لإصابة “هاسل” وبالفعل أطلق النار عليه وفر هارباً .

ولحظة إطلاق النار حدثت حالة هلع بين المارة وكذلك الذين كانوا يقفون بجانب “هاسل” ، فيما يرقد مغني الراب الشهير على الأرض غارقاً في دمائه .

قالت الشرطة إن هولدر فر من مكان الحادث في سيارة ، كانت تقودها امرأة مجهولة الهوية ، وطلبت الشرطة مساعدة الجميع في العثور على الجاني .

وأشارت مصادر بحسب الصحيفة البريطانية ، أن “هولدر” قد دخل في نزاع مع مغني الراب في الفترة التي سبقت إطلاق النار.

أصيب “هاسل” في رأسه وصدره ، وتم إعلان وفاته بعد نقله إلى المستشفى ، وفقًا لما ذكره التحقيق الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس ، فيما أصيب شخصين آخرين خلال إطلاق النار ولكن حالتهم مستقرة .

الغريب في الأمر هو أن “هاسل” قد نشر تغريدة قبل الحادث بساعات يقول فيها : “وجود أعداء أقوياء هو نعمة”.