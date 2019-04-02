تعرف علي شخصية محمد لطفي في "حملة فرعون"

كشف النجم حمدي الميرغني شخصية الفنان محمد لطفي في فيلم "حملة فرعون"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث طرح أفيش الفيلم و علق عليه كاتبًا: "صلاح الأرجينتيني.. بتعرف تعد لحد كام".

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، و الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، و

يضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، و من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، و بطولة كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، رامز أمير، حورية فرغلي، سوزان نجم الدين، مصطفى منصور، رابي سعد، أحمد التهامي، مايك تايسون، كرم جابر، بيج رامي.

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني يشارك في بطولة مسلسل "سوبر ميرو"، و المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو بطولة كل من إيمي سمير غانم، سمير غانم، أحمد سلطان، بيومي فؤاد، ملك قورة، عمر الشناوي، محمد محمود، سمير جوهر، محمد الرخ، وائل عوني، سلوى عثمان، محمد ثروت، و من تأليف أحمد محيي، و إخراج وليد الحلفاوي.

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