عمرو دياب و مهموت أورهان في الجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، حفل غنائي يجمع كل من الهضبة عمرو دياب، و الدي جي العالمي مهموت أورهان، و مؤلف الأغاني جيمس اٌرثر، وذلك ضمن فعليات

"LUCID FEST"، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراٌ، وتتراوح أسعار تذاكر حول 750 جنيهاٌ، و 1500 جنيهاٌ.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد لإحياء حفله الثالث بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، و ذلك يوم الجمعة الموافق 12 أبريل الجاري، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءٌ، و يقام الحفل بتنظيم الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.