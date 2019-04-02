بالصور.. يحيى خليل يفتتح النسخة الثالثة من مهرجان حكاوى الجاز بالإسكندرية

وضع الموسيقار يحيى خليل بصمته الموسيقية، فى حفل افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان حكاوى الجاز، عبر حفل جماهيرى ضخم احتضنته مكتبة الإسكندرية.

ويحتضن المهرجان تجارب موسيقية فى عالم الجاز من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا مع توليفة من التجارب المصرية، بمشاركة المطربة نسمة محجوب والمطربة نوران أبو طالب والفنانة يسرا الهوارى وفرقة كايرو بيج باند، مع الفرقة الإسبانية جليساندو بيج باند والفرقة الأمريكية تشاد ليفكويتز براون، بجانب الهولندية أندر ذا سيرفيس

والأمريكية مونيكا هيرزيج شيروز.

ويهدف مهرجان حكاوى الجاز لتسليط الضوء على موسيقى الجاز ونثر ثقافتها بين جموع الجماهير بمختلف خلفياتهم وأعمارهم بتقديم سلسلة حفلات موسيقية تفتح بابها مجانًا للحضور، تنقسم بين مكتبة الإسكندرية ومركز التحرير الثقافى بالجامعة الأمريكية فى وسط البلد بالقاهرة، وتعتمد فكرته على مزج التجارب الموسيقية الرائدة فى مجال موسيقى الجاز من مختلف دول العالم

مع نظيراتها المصرية بهدف تبادل الخبرات، عبر تنظيم ورش عمل موسيقية تجمع فرقة أجنبية وأخرى من مصر يكون نتاجها حفل جماهيرى.

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ويعد يحيى خليل بمثابة الأب الروحى لموسيقى الجاز فى مصر، ومن أقدم روادها فى العالم العربى، بدأ رحلته فى دهاليز المزيكا منذ الستينات، ووضع حجر أساس فرقته الموسيقية عام 79، وصال وجال أنحاء العالم بآلاف الحفلات والمهرجانات الدولية، كما شارك العزف مع كبار العازفين العالميين فى المجال من بينهم أوليفر جونز، داف يونج وديزى جلايسبى، وخطف قلوب الجماهير بمقطوعاته الموسيقية "بحلم فى عالم غريب" و"البيانولا"، و"من غير عنوان".