أبرزهم عمرو دياب وتامر حسني و الكينج .. خريطة حفلات موسم الربيع

يستعد نجوم الصف الأول في الغناء، لإحياء عدد من الحفلات عيد الربيع سواء في مصر وبعض الدول العربية، والذى يعد من المواسم الهامة لنجوم الغناء، حيث ينتظره معظم المطربين من أجل لقاء جمهورهم، إضافة إلى تقديم أغنياتهم الجديدة خاصة إذا كان المطرب قد طرح ألبوم جديد، وشهدت الايام الماضية إعلان أكثرمن مطرب عن موعد ومكان حفله بمناسبة أعياد الربيع.

وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" خريطة حفلات موسم الربيع:

وجاء في المقدمه الهضبة عمرو دياب، حيث أعلن عن استعداده لإحياء حفله الغنائي الثالث في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

بالمملكة العربية السعودية ، يوم الـ 12 من أبريل الجاري.

وأكد الموقع الرسمي للفعاليات الثقافية عن توافر بيع التذاكر في جميع فروع فيرجن ميجا ستور، حيث شارك متعهد ومنظم الحفلات نايف العلي، تفاصيل الحفل، وأكد أن بيع التذاكر سيبدأ اليوم في تمام الثامنة مساء.

ومن المنتظر أن يقدم عمرو دياب، لجمهوره السعودي عددًا كبيرًا من أغانيه المتنوعة بين القديم والحديث.

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وانضم للقائمة الفنان تامر حسني، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات بشهر إبريل علي

هامش فعاليات عيد الربيع، وليبدأ بحفل المنصورة يوم 4 أبريل ليكون الميعاد النهائى للحفل عقب تأجيله لنقل مكانه لساحة أكبر تستوعب محبى الفنان من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لسلامة الجمهور من مختلف الأعمار، ويقدم تامر خلال الحفل عدد من المفاجآت.

كما يحيي حفل يوم 5 إبريل، لطلاب الأكاديمية البحرية وذلك داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

ويحتفل الفنان تامر عاشور، بنجاح ألبومه الغنائي الجديد"أيام" بإحيائه حفل عيد الربيع يوم 4 إبريل بجامهة هليوبوليس.

وتحيى المطربة اللبنانية إليسا، حفل غنائى بمناسبة أعياد الربيع يوم 5 من الشهر الجارى، بجزيرة النخلة فى جميرا بدبى.

وفي الخاتمه يحيي الكينج حفلا غنائيا ضخما بالجامعة الأمريكية يوم 12 إبريل وذلك علي هامش الإحتفالات بعيد الربيع.