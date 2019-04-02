أحمد كرارة يتصدر أفيش "ياسمينا" لـ حورية فرغلي

وجهت النجمة راندا البحيري رسالة تهنئة للفنان أحمد كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد تصدره أفيش مسلسل "ياسمينا" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، و علقت علي الافيش كاتبة: "مبروك يا عسل يا سكر ربنا يوفقك يارب"، و المسلسل بطولة كل من حورية فرغلي، فيفي عبده، سامح

الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، عزة مجاهد، لي لي قاسم، زينب عبدالوهاب، و من تأليف محمد الغيطي، و إخراج عبدالعزيز حشاد، كما تدور أحداثه حول عالم الغجر و حياتهم و طقوسهم اليومية.

يذكر أن الفنانة راندا البحيري تشارك في بطولة فيلم "صباح الخير"، و تدور

أحداثه حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات و مصممة أزياء، لكن حدث غير متوقع يقلب الأحداث رأسًا على عقب، و هو ما يهدد هذا الحب، و هو من تأليف هيثم وحيد، و إخراج أسامة فاضل، و بطولة كل من إيساف، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد فاروق، أحمد التهامي، ايمي اسلام، كوكي،بسنت السبقي.