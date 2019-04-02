تعرف علي موعد طرح ألبوم محمد فؤاد "سلام"

استقر الفنان محمد فؤاد، بعد فترة طويلة من التأجيل على موعد طرح ألبومه الجديد "سلام"، والذي يعود به للساحة بعد غياب لأكثر من 9 أعوام.
وتوصل فؤاد لاتفاق مع إحدىشركات التسويق الرقمي لكي تتولى طرح الألبوم في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية، بعد أن انهى خلافاته المتعلقة بالألبوم ويستعد لطرحه في الأسواق،
يذكر أن آخر ألبومات محمد فؤاد هو "بين إيديك" الذي تم طرحه في 2010، ولم يتم تصوير أي أغنية منه بطريقة الفيديو كليب.
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