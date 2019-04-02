تعرف علي موعد طرح ألبوم محمد فؤاد "سلام"

استقر الفنان محمد فؤاد، بعد فترة طويلة من التأجيل على موعد طرح ألبومه الجديد "سلام"، والذي يعود به للساحة بعد غياب لأكثر من 9 أعوام.

وتوصل فؤاد لاتفاق مع إحدى

شركات التسويق الرقمي لكي تتولى طرح الألبوم في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية، بعد أن انهى خلافاته المتعلقة بالألبوم ويستعد لطرحه في الأسواق،ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في فصل الصيف المقبل، وتحديدا في منتصف شهر يوليو المقبل.

يذكر أن آخر ألبومات محمد فؤاد هو "بين إيديك" الذي تم طرحه في 2010، ولم يتم تصوير أي أغنية منه بطريقة الفيديو كليب.