مي حلمي لـ محمد رشاد في شهر العسل : ملفي الشخصي يفتقدك

نشرت النجمة مي حلمي صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد رشاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و أعربت كاتبة: "ملفي الشخصي يفتقدك".

يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد، ومي حلمي، ألغي من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا

الحدث جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، خصوصًا بعد نقل مي إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات، لكن محمد رشاد حرص علىزيارتها وقتها ولم يكشف الثنائي بعد ذلك طبيعة علاقتهما رغم التساؤلات الكثيرة التي كانت تصلهما من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية عودتهما من جديد، ليتفاجأ الجميع بزفافهما من أيام.