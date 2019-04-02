مي حلمي لـ محمد رشاد في شهر العسل : ملفي الشخصي يفتقدك

نشرت النجمة مي حلمي صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد رشاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و أعربت كاتبة: "ملفي الشخصي يفتقدك".
يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد، ومي حلمي، ألغي من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذاالحدث جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، خصوصًا بعد نقل مي إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات، لكن محمد رشاد حرص على
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