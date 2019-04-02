تعرف على موعد طرح ألبوم لؤي الجديد

يستعد المطرب لؤى لطرح ألبومه الجديد فى صيف 2019، وذلك بعد أن تم الاتفاق على هذا الموعد مع الشركة المنتجة، وتحديدا مع مطلع شهر يوليو المقبل، وسيتم

الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالألبوم خلال الأيام المقبلة.

ويجهز لؤى حاليا لأغنية جديدة سيطرحها خلال الفترة المقبلة، من كلمات

محمد البدرى، وألحان أحمد البرازيلى.

يذكر أن آخر أعمال لؤى الفنية، كانت تقديمه لتتر نهاية مسلسل "ربع رومى" الذى عرض فى موسم رمضان 2018، وهو من تأليف تامر حسين ومن ألحان عمرو مصطفى ومن توزيع إلهامى دهيمه.