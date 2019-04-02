كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشركة المنتجة لـ أبو العروسة تشكر شبكة dmc والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إدارة شركة Square Media Production، المنتج المنفذ لمسلسل "أبو العروسة"، رسالة شكر مطولة إلى كل القائمين على شبكة قنوات dmc، بعد النجاح الكبير الذي شهده الجزء الأول والثاني من المسلسل.

خصت الشركة بالشكر كل من: يسري الفخراني المشرف العام على المحتوى الدرامي بشبكة قنوات dmc، وشركة دي ميديا، وشركة "دي ميديا" الوكيل الإعلاني للقناة، وعلى الأخص رئيسها عمرو الفقي، وفريق السوشيال ميديا في شبكة dmc.

كما وجهت Square Media Production، الشكر للجمهور المصري الذي ساهم في هذا النجاح، مؤكدة على أن المسلسل قد شهد نسب مشاهدات وإعلانات تلفزيونية غير مسبوقة، بالإضافة لنسب المشاهدات العالية على السوشيال ميديا واليوتيوب.

أكدت الشركة أن نجاح المسلسل يرجع لعدة أسباب، هي دعم وثقة وتعاون شبكة قنوات dmc، بالإضافة إلى الأفكار الناجحة والوقت والمجهود التي بذلته الشبكة لدعم نجاح المسلسل، كذلك ثقة الجمهور ومحبتهم.