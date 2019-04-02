شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المسيء: أعرف من وراء الفبركة! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت الفنانة هالة صدقى، تفاصيل جديدة عن فبركة الفيديو المسيء، الذى انتشر على مواقع السوشيال ميديا الأيام الماضية، حيث أكدت لـ"الخليج 365" أنها لم تظهر بشكلها فى الفيديو مطلقًا، أو صورة لها أثناء تسجيل الفيديو، مشيرة إلى أنه من الطبيعى أن يظهر صاحب الفيديو المشتكى للجمهور، كى يتأكد الناس أنه الشخص الحقيقى.

وأضافت صدقى: "أن اللغة التى ظهرت فى الفيديو لم تكن لغتى على الإطلاق"، خاصة أن الجميع يعلم لغتى ولهجتى وطريقة حديثى مع الناس، فضلاً عن أن الفيديو يسىء إلى زملائى والعاملين بالصناعة، وهل من الغباء أن أقوم بتسجيل فيديو شتيمة فى زمايلى والصناعة "اللى باكل منها عيش؟".

وأردفت هالة: أنا أعلم جيدًا من الذى يحاول إيذائى والحقيقة أن الجميع يعلم من "هو"، لافتة إلا أن هناك "برامج" على الإنترنت تفبرك الصوت وتضع أصواتًا للناس على مقطوعات أو فيديوهات وخلافه، تتسبب فى إيذاء الناس وتجعلهم عرضه للنهش فيهم بدون وجه حق، مضيفة أن خبراء الصوت أكدوا أنه بعيد تمامًا عن صوتى الحقيقى، خاصة بعدما تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت.

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واستطردت هالة، أنها لديها تاريخ كبير وسنوات طويلة فى الفن، ولم تعمل على إيذاء أحد، أو تحدثت عن أحد طيلة حياتى، والحقيقة أن مشوارى الفنى لم يتلوث يومًا ما مع أى زميل أو زميلة بكلمة أو موقف غير "الحب والخير مع الجميع"، فكيف أقوم بتسجيل فيديو بهذا الشكل؟.

وكان فيديو نشر على حساب الفنانة هالة صدقى عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورت فيه مجموعة من العاملين من كواليس تصوير مسلسل وتضمن صوتا مشابها لها وتقوم بتوجيه إساءة للعاملين معها بالمسلسل واصفة إياهم بـ"الجرابيع والحثالة".