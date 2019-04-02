شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح فى ندوة مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، برئاسة المخرج مازن الغرباوى، مؤتمرا صحفيا وندوة تكريمية للنجم مصطفى شعبان، حضرها عدد من نجوم المهرجان منهم أحمد عبد العزيز وزوجته الإعلامية دينا شرف الدين، وجمال عبد الناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف، ومحسن منصور والمخرج الكبير خالد جلال، والمذيعة شيرين سليمان بقناة الحياة، وأدار المؤتمر الصحفى الزميل جمال عبد الناصر، والذى بدأه باستعراض مسيرة الفنان مصطفى شعبان المسرحية.

وتحدث شعبان عن تجربته فى المسرح وشكر المخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان، وأشاد بحفل الافتتاح ثم وجه له الحضور من الصحافة والإعلام أسئلة مختلفة ومتنوعة حول المسرح والسينما والدراما، وأجاب مصطفى على جميع الأسئلة، مؤكدا أهمية تقبل الفنان للنقد الموجه إليه .

تحدث المخرج خالد جلال عن تجربة مصطفى شعبان معه فى المسرح الحر، وتكوين فرقة مسرحية رائدة بعنوان "لقاء" ثم مشاركتهما فى مهرجان أفينيون بفرنسا، كما أكد خالد جلال على موهبة مصطفى شعبان وحبه لفن المسرح وإخلاصه له، وقال إنه فنان شامل وممثل كنت متوقع له النجومية منذ أن عملنا سويا.