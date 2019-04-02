شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تثير جدلا كبيرا حول ميولها الجنسية فى كليب "Monopoly" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية أريانا جراند كليب جديد يحمل اسم " Monopoly " مع النجمة فيكتوريا مونيت ، والكليب من إخراج الفريدو فلورس و ريكي الفاريز .

وقد اثارت إريانا جراند التي تمتلك شعبية جارفة بشتي انحاء العالم الكثير من الجدل بعد أن غنت " I like women and men yeah "، وذلك بأغنيتها الجديدة "Monopoly" وهو ما أعطى للكثيرين انطباع أن جراند تكشف أنها " bisexual "، وهو الأمر الذي من الممكن أن يكمل الصورة لعلاقات إريانا جراند السابقة و التي تنتهي بسرعة و كأن في الواقع إريانا " bisexual " وهي نقطة الخلاف مع الرجال الذي دخلت معهم في علاقة لتكون النتيجة هي انتهاء علاقتها بهم .

وكانت من بين تعليقات محبيها حول ذلك حيث كتبت احدي المعجبات علي مواقع التواصل الاجتماعي أن جراند حقا " bisexual " طالما وافقت علي تقديم هذا المقطع من الاغنية .. بينما جاء تعليق اخر يؤكد أن جراند اطلقت هذه الاغنية فقط لكي تكشف أنها " bisexual " .

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من الكليب (1)



من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)