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شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تثير جدلا كبيرا حول ميولها الجنسية فى كليب "Monopoly" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية أريانا جراند كليب جديد يحمل اسم " Monopoly " مع النجمة فيكتوريا مونيت ، والكليب من إخراج الفريدو فلورس و ريكي الفاريز .
وقد اثارت إريانا جراند التي تمتلك شعبية جارفة بشتي انحاء العالم الكثير من الجدل بعد أن غنت " I like women and men yeah "، وذلك بأغنيتها الجديدة "Monopoly" وهو ما أعطى للكثيرين انطباع أن جراند تكشف أنها " bisexual "، وهو الأمر الذي من الممكن أن يكمل الصورة لعلاقات إريانا جراند السابقة و التي تنتهي بسرعة و كأن في الواقع إريانا " bisexual " وهي نقطة الخلاف مع الرجال الذي دخلت معهم في علاقة لتكون النتيجة هي انتهاء علاقتها بهم .
وكانت من بين تعليقات محبيها حول ذلك حيث كتبت احدي المعجبات علي مواقع التواصل الاجتماعي أن جراند حقا " bisexual " طالما وافقت علي تقديم هذا المقطع من الاغنية .. بينما جاء تعليق اخر يؤكد أن جراند اطلقت هذه الاغنية فقط لكي تكشف أنها " bisexual " .
من الكليب (1)
من الكليب (1)
من الكليب (2)
من الكليب (3)
تعليق احدي المعجبين
كانت هذه تفاصيل خبر إريانا جراند تثير جدلا كبيرا حول ميولها الجنسية فى كليب "Monopoly" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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