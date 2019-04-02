شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الأول لفيلم الجوكر الجديد يكشف عمق تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد البوستر الأول والرسمى لفيلم الجوكر – joker، عمق تفاصيل الفيلم المنتظر عرضه فى 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض العالمية. ونشر نجم هوليوود جواكين فونيكس، صاحب شخصية الجوكر الجديدة، البوستر الاول عبر حسابه الشخصى منذ قليل. ويظهر الجوكر فى البوستر الجديد وهو ينظر للسماء وسط ألوان غامقة توحى بالتفاصيل الكثيرة الذى سيضمها الجزء الجديد. فيلم "Joker" يجمع عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، من أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم ، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .

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